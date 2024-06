El PP proposa el 'model Rajoy' per al finançament autonòmic i reclama fer una conferència de presidents

El vicesecretari d'Economia del PP, Juan Bravo, ha proposat el 'model Rajoy' per reformar el sistema de finançament autonòmic, fent referència al model que va voler impulsar el 2017 l'expresident popular.

«Primer s'hauria de convocar una conferència de presidents, després negociar de forma multilateral al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i, per últim, arribar a un acord al Congrés», ha apuntat Bravo en una entrevista a 'Parlamento' de RNE.

De fet, el vicesecretari d'Economia del PP ha exigit a l'executiu de Sánchez que presenti una proposta de nou sistema de finançament per a totes les comunitats autonomies «i no només per a Catalunya». «Per això és el govern i amb voluntat política es pot fer», ha etzibat Bravo.

«L'objectiu final és garantir la igualtat en l'accés als serveis públics dels ciutadans, independentment d'on visquin, per evitar espanyols de primera i espanyols de segona», ha continuat el vicesecretari d'Economia del PP, que ha avançat que el Partit Popular ja té una proposta treballada amb les seves comunitats autònomes.

«Amb uns punts bàsics clars en comú sobre els que s'ha d'acabar de desenvolupar el model», ha reflexionat en veu alta Bravo. «La feina és de coordinació per intentar una cosa que és complicada, però molt necessària», ha puntualitzat el vicesecretari d'Economia del PP, que ha carregat les tintes contra el govern de Pedro Sánchez. «És una trituradora que ni creu ni respecta les institucions, ni els jutges, ni l'AIREF, ni els organismes independents», ha enumerat Bravo.

«No existeix res més que no sigui Sánchez», ha criticat el vicesecretari d'Economia del PP, que no ha mostrat cap dubte en el fet que el president espanyol acabarà donant el 'finançament singular' o 'concert' a Catalunya.

«Que deien amb els indults? Els independentistes que sí, Sánchez que no. I amb l'amnistia? Els independentistes que sí, Sánchez que no. I què creuen que passarà amb el concert?», ha qüestionat Bravo. «Això arribarà fins on vulguin ERC i Junts. Aquest govern ha demostrat que canvia tot el que sigui precís i els pot oferir tot el que sigui necessari per mantenir Sánchez com a president», ha conclòs el vicesecretari d'Economia del PP.

