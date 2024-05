Abascal insta Sánchez a «marxar a casa» després de les crisis diplomàtiques amb l'Argentina i Israel

El president de Vox, Santiago Abascal, ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha «marxar a la seva punyetera casa» després de les darreres crisis diplomàtiques amb l'Argentina i Israel.

Ho ha dit en un míting a Astúries al costat del candidat a les eleccions europees, Jorge Buxadé, i els números 2 i 3 de la llista, Hermann Tertsch i Juan Carlos Girauta.

En el seu discurs ha repassat les conseqüències que han tingut la visita del president argentí, Javier Milei, i l'imminent reconeixement de Palestina, que diu que perjudica la imatge exterior d'Espanya.

Buxadé també ha destacat que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'apropi a la presidenta italiana, Giorgia Meloni, però que no vulgui compartir foto amb Abascal.

Abascal ha tret punta de la tensió generada entre els governs espanyol i argentí a partir de l'anunci de la visita de Milei a Espanya, on va participar en un acte que va organitzar la ultradreta el passar cap de setmana. «Què faran aram, declarar la guerra a l'Argentina?», s'ha preguntat entre rialles del públic assistent.

«Mentre ho pensen, han declarat la guerra a Israel», ha seguit Abascal, en referència a l'anunci que el govern espanyol reconeixerà la setmana que ve l'estat de Palestina, un fet que, ha dit, ha tingut conseqüències: «Li han donat les gràcies els talibans i la felicitat Hamàs», dos fets als quals hi ha sumat que Sánchez va rebre per a la seva investidura els vots d'Arnaldo Otegi i que rep ordres, ha assegurat, del rei del Marroc, Mohammed VI.

«Si no li queda més dignitat, el que ha de fer és marxar a la seva punyetera casa, deixar els espanyols en pau i deixar de malmetre la imatge internacional d'Espanya», ha asseverat.

Per la seva banda, Buxadé ha destacat la proximitat d'Alberto Núñez Feijóo amb la presidenta el Consell de Ministres d'Itàlia, Giorgia Meloni, però que no vulgui fer el mateix amb Abascal, tot destacant que cal aplicar mesures com l'expulsió d'immigrants que està duent a terme.

Abascal, al seu torn, ha assegurat que no pensa fer el mateix amb l'actual presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.

