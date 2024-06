El govern espanyol demana «vies d'entesa» amb la Xina per evitar una guerra comercial contra el sector porcí

El ministre d'Agricultura, Luis Planas, ha demanat aquest dimarts «buscar vies d'entesa» amb la Xina per evitar una guerra comercial que perjudiqui la indústria porcina.

«El sector agroalimentari no acostuma a ser l'origen dels conflictes, sinó més aviat la víctima o l'instrument d'eventuals mesures», ha dit en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Planas ha afegit que hi ha marge temporal i material per negociar i «intentar evitar» un conflicte i ha recordat que l'any 2023 Espanya va exportar a la Xina 1.190 milions d'euros en carn de porc, la qual cosa suposa una baixada «molt significativa» en comparació amb el 2020, quan la potència asiàtica va patir una pesta africana que va disparar la seva importació de carn.

«Esperem que es pugui arribar a un acord sense la imposició de cap mena d'aranzel per part de cap de les parts», ha ressaltat el ministre. Paral·lelament, ha recalcat que tots els països donen suport als seus sectors agrícoles, de manera que les amenaces de la Xina podrien venir d'un altre lloc.

Actualment, gairebé el 42% dels productes catalans que s'exporten al mercat xinès són carn de porc, segons dades del Govern. A nivell estatal, Pequin és el tercer mercat extracomunitari del porcí espanyol per darrere dels Estats Units i el Regne Unit.

La decisió de la Xina d'obrir una investigació per «competència deslleial» de les importacions europees de porc arriba poc després que la Comissió Europea anunciés la intenció d'imposar a partir del 4 de juliol aranzels de fins al 38% als cotxes elèctrics de la Xina per compensar els «subsidis injustos» de Pequín.

Pocs dies després de fer-se publiques les intencions de Brussel·les, el ministeri de Comerç xinès va anunciar dilluns l'inici d’una suposada investigació «antidumping» als productes porcins europeus a petició de la seva indústria domèstica.

