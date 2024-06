El TC avala que les joves de 16 i 17 anys puguin avortar sense consentiment patern

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalat aquest dimarts per set vots contra quatre la reforma de la llei de l'avortament del 2023, que permet que les joves de 16 i 17 anys puguin interrompre voluntàriament el seu embaràs sense haver de demanar el consentiment dels pares.

La reforma també prohibeix l'assetjament a les dones que acudeixen a avortar als centres mèdics, suprimeix els tres dies de reflexió obligatoris que establia la llei del 2010 i prioritza la sanitat pública com a referència per avortar. Han anunciat un vot particular els magistrats Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa i Concepción Espejel, els mateixos que es van oposar a avalar la llei de l'avortament del 2010.

