Tres detinguts per un tiroteig amb un ferit greu durant un robatori de droga a Granada

La Guàrdia Civil ha detingut tres persones relacionades amb el tiroteig registrat el novembre passat a Íllora (Granada), un succés vinculat amb un robatori de marihuana que es va saldar amb un home ferit de gravetat.

Segons ha informat aquest cos armat, l’operació Overturn ha servit per detenir tres persones, d’entre 30 i 51 anys, com a presumptes autors d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa i tinença il·lícita d’armes.

Els tres arrestats estan vinculats amb un tiroteig registrat a Íllora en el qual va resultar ferit de gravetat un home de 50 anys que va rebre un tret al pit.

El tiroteig va ocórrer sobre les 22:00 hores del passat 1 de novembre i va mobilitzar els agents i els serveis mèdics que van traslladar a la víctima a l’Hospital de Traumatologia de Granada.

L’equip de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Loja va inspeccionar el lloc on es va produir el tiroteig i va localitzar dos casquets de bala a la porta del domicili de la persona ferida.

Els agents han esbrinat que la víctima pretenia vendre diversos quilos de marihuana als individus, que van acudir al seu domicili prèviament per veure la mercaderia i van marxar per a suposadament tornar després amb els diners i formalitzar la compra.

Però, en realitat, havien anat a agafar un subfusell per robar-li la droga, per a la qual cosa van arribar en un vehicle del qual van descendir dos individus encaputxats i van disparar contra el propietari de l’habitatge que va resultar ferit al pit.

La víctima, una vegada que va abandonar l’hospital, va reconèixer la Guàrdia Civil que s’havia tractat d’un robatori de tres quilos de marihuana, per la qual cosa va ser investigat per un presumpte delicte contra la salut pública per trànsit de substàncies estupefaents.

Els agents han aconseguit esbrinar la identitat i detenir els individus que s’ocultaven després de les màscares i que suposadament van efectuar els trets.

