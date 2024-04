Denunciat per circular amb un patinet elèctric per l'N-340 i drogat a l'Aldea

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 36 anys que circulava amb un vehicle de mobilitat personal per la carretera N-340 a l'Aldea (Baix Ebre). Els fets es van produir aquest dilluns a quarts de dues de la matinada. Els patinets elèctrics no poden circular per vies interurbanes. En aturar el conductor, els agents el van sotmetre a les proves de drogues i va donar un resultat positiu.

Els vehicles de mobilitat personal, com la resta de conductors de vehicles a motor, poden ser sotmesos a les proves d'alcoholèmia i substàncies estupefaents. El conductor ha rebut una denúncia administrativa per circular per una via interurbana i drogat. Aquesta conducta comporta una pèrdua de sis punts del permís de conduir.