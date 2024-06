El PSOE denuncia el «segrest» del PP al CGPJ i avisa que si no hi ha acord «caldran mesures per recuperar la normalitat»

El PSOE ha denunciat el «segrest» del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que creu que està protagonitzant el PP «des de fa cinc anys» i ha advertit que «caldrà prendre les mesures necessàries per recuperar la normalitat» si al juny no hi ha un acord per renovar l'òrgan.

«S'ha acabat. No volem més excuses», ha advertit la portaveu del partit, Esther Peña, en un vídeo publicat a X. La portaveu ha subratllat que els populars «han de moure fitxa» i decidir «si compleixen la Constitució i són dins o si són fora de la Constitució amb els seus socis d'ultradreta». Segons la socialista, el PSOE «està esperant i acceptant totes les propostes del PP» que, com denuncia, després els populars «incompleixen sistemàticament».

Peña ha afirmat que el PP «fa 2.000 dies que incompleix la Constitució» i els ha acusat de «boicotejar» la Carta Magna. A més, ha remarcat que hi ha 1.000 assumptes endarrerits pel bloqueig al CGPJ.

