Un projectil rus cau a 150 metres de Zelenski i Mitsotakis en la visita del primer ministre grec a Odessa

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, i el primer ministre de Grècia, Kyriakos Mitsotakis, han sortit il·lesos d'un atac a la ciutat d'Odessa durant una visita del mandatari hel·lè al país envaït per Rússia, segons informa el mitjà grec 'Skai'. Ambdós dirigents han pogut reunir-se tal com tenien previst al port de la ciutat després de l'atac, des d'on han fet declaracions conjuntes. Mitsotakis és a Ucraïna des d'aquest matí.

«Hem sentit sirenes i després una gran explosió. És el millor recordatori que aquí hi ha una guerra real que no només afecta el front», ha afirmat el primer ministre grec segons les declaracions que recull el mateix mitjà. Mitsotakis s'ha mostrat «impressionat» per la destrucció que ha patit la ciutat d'Odessa des de l'inici de la invasió però també per «la resistència i la valentia» del poble ucraïnès. Zelenski, de la seva banda, ha afirmat que l'atac del qual han estat testimonis els dos dirigents ha causat víctimes mortals.