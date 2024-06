Votació exprés, la ‘drag queen’, el DNI de Sánchez i el micro de Feijóo, anècdotes del 9 J

La Drag Queen Pitita, llista per a la seva actuació d'aquesta nit, presideix una taula en el col·legi electoral muntat en la Universitat de Barcelona, durant els comicis europeus aquest diumengeEFE

La normalitat ha estat la característica principal en el transcurs de la jornada dels comicis al Parlament Europeu, encara que no han faltat les típiques anècdotes en alguns col·legis electorals de diferents punts d’Espanya.

Votació exprés

Com és ja tradició, la localitat riojana de Villarroya ha estat la primera en tancar la seva urna i només ha necessitat 33 segons perquè votin els seus set habitants censats, dels quals tres han estat els membres de la taula.

Tanmateix, en aquesta ocasió els electors han pres amb més tranquil·litat la votació i no s’ha superat el rècord de 26 segons que van aconseguir en les generals de 2023.

Una ‘drag queen’ de presidenta

L’atracció d’una mesa electoral situada a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona ha estat la ‘drag queen’ Pitita, que ha exercit de presidenta maquillada i vestida amb la indumentària amb què actua aquesta nit a la sala Apol·lo de la capital catalana.

A Pitita li havia tocat ser suplent, però finalment ha hagut d’exercir la presidència en absentar-se el titular, encara que amb prou temps per poder participar en l’espectacle nocturn ‘Xurros amb xocolata’.

El jove sacerdot

En Oliverar d’Alaquàs (València), una de les taules l’ha presidit Pablo Tabener, un jove capellà de 33 anys, ordenat fa tot just un any, que ha complert la seva obligació ciutadana vestit amb la sotana negra i l’alçacolls.

«M’he trobat amb gent molt maca i ens han donat d’esmorzar», ha afirmat Taberner en declaracions a EFE en la seva primera experiència en una mesa electoral.

Una taula amb llengua de signes

Mercedes López, de 51 anys i sorda de naixement, ha exercit la presidència d’una urna a la localitat malaguenya d’Alhaurín de la Torre, en la qual ha comptat amb l’ajuda d’un intèrpret de llengua de signes per facilitar la comunicació amb els votants.

Per a López, la seva participació en una mesa electoral «sense barreres» és un avenç per a les persones amb discapacitat: «Això abans era impossible, estava totalment censurat i tancat per a nosaltres».

El DNI de Sánchez

El cap del Govern, Pedro Sánchez, ha estat el líder polític que més ha matinat per votar i ho ha fet juntament amb la seva esposa, Begoña Gómez.

Després de dipositar la seva papereta, Sánchez s’ha retirat per deixar pas a Gómez i s’ha oblidat del seu DNI, per la qual cosa ha hagut de ser el president de la taula el que l’ha avisat de la badada.

El micro de Núñez Feijóo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha votat en el col·legi madrileny Ramiro de Maeztu, on va estudiar Sánchez, i després d’exercir el sufragi, s’ha dirigit als mitjans de comunicació per fer unes declaracions al costat de l’alcalde de Madrid, José Luis López Almeida, al pati del centre.

En començar la compareixença, el micròfon ha fallat, per la qual cosa ha hagut d’esperar uns minuts fins resoldre’s la incidència. «Podem prendre un cafè l’alcalde i els meus companys i venim en un parell d’hores», ha fet broma Núñez Feijóo.

Paperetes trencades

El Partit Animalista amb el Medi Ambient (Pacma) ha denunciat que en diversos col·legis de diferents punts d’Espanya les paperetes de la seva formació estaven trencades, amagades o tapades per les d’altres candidatures.

També s’ha queixat que en alguns locals ni tan sols havien arribat, el que ha portat a interrompre’s la votació durant a prop de mitja hora en un col·legi de Màlaga fins reposar-se les paperetes.

