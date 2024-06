Els conservadors de la CDU guanyarien les eleccions a Alemanya amb l’extrema dreta d’AfD com a segona força

Els cristianodemòcrates de la CDU, el partit de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, guanyarien les eleccions europees a Alemanya amb un 29,5% dels vots, segons l’enquesta publicada per la televisió del país.

L’extrema dreta d’Alternativa per Alemanya (AfD) s’imposaria als socialdemòcrates del canceller Olaf Scholz i es convertiria en la segona força amb un 16,5% dels sufragis, relegant l’SPD al 14%. Els verds, també socis de govern de Scholz, obtindrien només un 12% dels vots.

A Àustria, la ultradreta del Partit per la Llibertat (FPÖ) s’imposaria com a primera força amb un 27% del vots, aconseguint una victòria per primer cop al país, segons les enquestes, amb el centre-dreta d’OVP segon i els socialistes tercers.

Et pot interessar: