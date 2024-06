Frec a frec entre PP (21-23) i PSOE (20-22) a les europees a Espanya, segons el sondeig de RTVE i 3Cat

El PP guanyaria les eleccions al Parlament Europeu d'aquest diumenge a Espanya amb el 32,4% dels vots i entre 21 i 23 escons. El PSOE el seguiria de ben a prop amb entre 20 i 22 eurodiputats i el 30,2% dels vots, segons el sondeig de 3Cat i RTVE.

Vox seria la tercera força amb 6-7 diputats, Sumar n'obtindria 3-4 i Podem, que es presentava per separat als comicis, n'aconseguiria 2-3. La coalició Ara Repúbliques –on hi ha ERC, EH Bildu i el BNG– tindria entre 2 i 3 eurodiputats i Junts n'obtindria 1, com la Coalició per una Europa Solidària (CEUS), on hi ha el PNB. S'estrenaria a l'Eurocambra amb 2-3 escons S'ha Acabat la Festa, la plataforma d'Alvise Pérez, i Cs desapareixeria.

Sumar i Podem, que es van presentar conjuntament a les eleccions espanyoles del juliol passat, han trencat la seva relació i han concorregut en llistes diferents a les europees. La llista d'Irene Montero, segons el sondeig, obtindria el 4,4% dels vots, quan fa cinc anys va superar el 10%. Sumar tindria el suport del 10,4% dels votants i superaria el partit lila.

Pel que fa a les candidatures sobiranistes, Ara Repúbliques recolliria el 4,3% dels vots –el 2019 va obtenir el 5,6%– i Junts es quedaria amb el 2,1% –el 2019, amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont com a cap de llista, va arribar al 4,5%–. La CEUS passaria del 2,8% de vots fa cinc anys a l'1,6% aquest 2024.

El creixement de la ultradreta arriba no només pel creixement de Vox, que duplicaria els 3 escons dels últims comicis europeus, sinó també per la irrupció a Brussel·les de la plataforma del controvertit Alvise Pérez, que sumaria el 3,9% dels vots i podria arribar als 3 representants.

Et pot interessar: