Les crides contra la ultradreta i la política domèstica dominen els últims missatges del partits per al 9-J

Les crides contra l'avenç de la ultradreta o contra els discursos bel·licistes dels grans partits i els missatges en clau domèstica han dominat els últims mítings de la campanya electoral per al Parlament Europeu de diumenge vinent.

Mentre Pedro Sánchez ha ironitzat sobre la rebaixa d'expectatives del PP en la recta final de la cursa, Alberto Núñez Feijóo ha reclamat el vot per estar més a prop de canviar el govern a Espanya.

Ciutadans ha criticat l'ús d'uns i altres de la «política del fang», mentre que els partits independentistes han defensat la llei d'amnistia i poder tornar a Catalunya «amb el cap ben alt», en paraules de Toni Comín. També han promès impulsar l'autodeterminació fent «un pas més» a Europa, segons Diana Riba.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat la campanya a Fuenlabrada, on ha animat els ciutadans a «donar-se el gust» de veure com Feijóo i Abascal perden les eleccions i a donar resposta a les urnes a la conjunció de la dreta i la ultradreta.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha transmès en canvi des de Barcelona un missatge de caire domèstic i ha receptat «molta paciència» de cara a la constitució del Parlament de dilluns, l'endemà de les eleccions europees.

PP

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha optat pel missatge local en el punt i final de la campanya de les eleccions europees a València. «Si voleu que diumenge estiguem més a prop de canviar el govern d'Espanya, voteu el PP», ha afirmat.

També ha demanat anar a les urnes «perquè Europa sàpiga que Sánchez només actua en el seu propi nom i per a ell mateix». «Si no voleu que guanyi la corrupció, voteu el PP; si no voleu que Sánchez es reforci, voteu el PP», ha afirmat.

Ciutadans

Ciutadans viu una situació complicada després de les darreres derrotes que els han deixat sense representació ni al Congrés dels Diputats ni al Parlament de Catalunya.

Ben conscient de la situació, el candidat per a les europees, Jordi Cañas, ha dit des de Madrid que aconseguir escons a l'eurocambra suposarà «el renaixement» del partit. Cañas també ha acusat la resta de formacions polítiques, en especial PP i PSOE, de tractar els electors «com a nens» amb la «política del fang».

Comuns

El candidat dels Comuns a les eleccions europees, Jaume Asens, ha posat el punt final a la campanya electoral animant els votants progressistes a acudir a les urnes per «frenar la dreta i la ultradreta».

En un míting davant unes 350 persones al parc de l'Espanya Industrial de Barcelona, Asens ha apuntat que la Unió Europea es troba en una cruïlla «històrica» i ha subratllat la importància del vot que dona espai «a l'Europa verda», que «defensa la llibertat» i que és «contrària a l'odi».

Podem

Podem ha brandat la bandera del 'no a la guerra' en l'acte final de la campanya a Madrid. La cap de llista del partit, Irene Montero, ha apel·lat al vot dels «idealistes que no es resignen» a no fer res per canviar «un món injust i cruel» i ha demanat «votar per una Europa de pau».

L'ex ministra d'Igualtat ha centrat les crítiques en socialistes i populars per defensar que la guerra «és inevitable». «El PP i el PSOE estan fent la mateixa campanya. Toca tornar a sortir al carrer i a les urnes i dir 'No en el nostre nom', 'No a la guerra'», ha dit Montero.

Vox

També en clau domèstica, el president de Vox, Santiago Abascal, ha aconsellat a Feijóo, que deixi de «fer el ploricó» perquè no governa a l'estat espanyol malgrat haver guanyat les eleccions generals de l'any passat. «Ja queda malament», li ha retret en l'acte de final de campanya de les eleccions europees a Fuenlabrada (Madrid).

El candidat el partit per al 9-J, Jorge Buxadé, ha reiterat, al seu torn, la voluntat de combatre les polítiques migratòries o el pacte verd des del Parlament Europeu.

Junts

De la seva banda, el candidat de Junts, Toni Comín, ha situat el 9-J com el final de l'exili. «Estem a les portes del retorn», ha afirmat des de Cotlliure, a la Catalunya del Nord.

Comín ha fet un repàs dels últims set anys, ha assegurat que hi ha hagut moments en què no ha estat fàcil «mantenir la posició» i ha afirmat que la veritable «victòria» de l'exili és «poder tornar amb el cap ben alt».

Al seu torn, Carles Puigdemont ha avisat que el procés d'independència «és irreversible» i ha fet una crida a combatre «l'abstencionisme» el pròxim diumenge.

ERC

Finalment, la candidata d'ERC, Diana Riba, ha promès que els republicans faran «un pas més» després de l'amnistia portant «el dret a l'autodeterminació» a Europa.

«Som el dret a decidir», ha dit en l'últim acte de campanya a Sant Cugat, acompanyada del seu marit i candidat a presidir la Comissió Europea de l'Aliança Lliure Europea (ALE), el republicà Raül Romeva, i la presidenta de l'ALE, Lorena López de Lacalle. Romeva ha avisat que «Europa no pot viure d'esquena a les regions sense estat» ni a les «llengües minoritzades».

