Sánchez confia en la victòria: «Tinc ganes de donar-me el gust de guanyar Feijóo i Abascal»

El president del Govern i líder socialista, Pedro Sánchez, ha expressat la seua confiança en la victòria del PSOE en les eleccions europees de diumenge davant el PP i a Vox, i ha assenyalat que té ganes de donar-se el «gust» de guanyar a Alberto Núlñez Feijóo i a Santiago Abascal.

En el míting de tancament de campanya celebrat aquest divendres a la localitat madrilenya de Fuenlabrada, Sánchez es va mostrar molt optimista de cara a les eleccions de diumenge davant un PP que, segons va recordar, va començar la campanya dient que anava a guanyar per deu, dotze o quinze punts i ara «estan demanant l’hora dient que aquest partit l’empataran».

«Doncs el perdran. Els esquerrans votarem el PSOE. Com el 23 de juliol (amb les eleccions generals), com en Catalunya, i ho farem per defensar a Europa», va exclamar en l’acte, al qual en aquesta ocasió no va acudir la seva dona, Begoña Gómez, que el va acompanyar en un míting a Benalmádena (Màlaga) dimecres, just un dia després de ser citada a declarar com investigada.

Sánchez va agrair de nou el suport que han rebut tant ell com la seua família, va carregar contra el «fang» de què acusa la dreta i la ultradreta i va transmetre molt optimisme en un final de campanya que fonts de Ferraz veuen molt similar a la «remuntada» que van experimentar en les generals del passat 23 de juliol.

«Tinc unes ganes de donar-me el gust de guanyar Feijóo i Abascal. Estic comptant les hores», va assenyalar Sánchez en l’acte, celebrat a un quilòmetre de distància del tancament de campanya de Vox i en el qual van intervenir també l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero; la candidata del PSOE per a les europees, Teresa Ribera; el líder dels socialistes madrilenys, Juan Lobato; i l’alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala.

Davant d’al voltant d’unes 4.500 persones, segons fonts de Ferraz, i amb la presència entre altres de l’exsecretari general de l’OTAN Javier Solana, Sánchez va assegurar que la del PSOE és l’única papereta que pot guanyar a Feijóo, Abascal i a l’«inframon» d’Alvise, tres polítics que va relacionar com a part d’una mateixa «matrioixca» i d’una «internacional ultradretana».

«Als tres els guanyarem diumenge vinent», va afirmar Sánchez, que va demanar el vot especialment als joves, a les dones i a les persones grans.

El president del Govern va expressar la seua admiració i el seu afecte cap a Ribera i va lamentar que després de les eleccions europees provocarà un «trencat» quan surti de l’Executiu per ser «comissària, vicepresidenta de la Comissió Europea» o el que es decideixi «de forma conjunta a Brussel·les».

«Estem tots superorgullosos de tu, et llançarem molt de menys», va dir en un míting amb ambient festiu, en el qual hi va haver música en directe i molta presència entre el públic d’articles del PSOE amb el lema de campanya d’'esquerrà', com samarretes i xapes que ha portat el mateix| Sánchez.

Per la seua part, Ribera va demanar de «votar amb l’esquerrana» aquest diumenge davant aquells que només volen «menys Europa, menys drets, menys llibertats i més fronteres i murs».

«No trobem ningú davant, heu sentit alguna proposta?», es va preguntar Ribera, que va voler deixar clar que només escolta com «treure a Sánchez de la Moncloa» o com «fer aliances estranyes en contra dels interessos dels espanyols».

Ribera, que va recordar que aquest divendres es compleixen sis anys de l’arribada de Sánchez a la Moncloa, va destacar que «Espanya brilla» a Europa i que «ens queden tres anys de legislatura», per això va demanar el vot per als socialistes perquè en «els nostres drets depenen en gran manera de com vagi a Europa».