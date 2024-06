Un vol a Gran Canària amb 163 passatgers va esquivar la tragèdia per només uns metres a causa d’un error de 'software'

Els 163 passatgers d’un vol a Gran Ganaria van esquivar el que va poder ser una tragèdia aèria per l’escàs marge de tot just tres metres, l’altura a la qual volava l’avió quan es va acabar la pista d’enlairament a l’aeroport britànic de Bristol. L’incident aeri, revelat aquest divendres al diari Daily Mail, va ocórrer el passat 4 de març i la Subdivisió d’Investigació d’Accidents Aeris del govern britànic està investigant l’incident que ha qualificat de «greu».

L’avió, un Boeing 737-800 de la companyia TUI, va enlairar de l’aeroport de Bristol rumb a Gran Canària, però va tenir problemes per enlairar-se a causa d’un error de software que li va impedir de guanyar altura a temps. Finalment, va aconseguir enlairar-se quan només quedaven 260 metres de pista i quan la mateixa es va acabar tot just volava a una altura de 10 peus (uns 3 metres) i va passar per sobre de la carretera A38 a una altura de menys de 30 metres.

Les autoritats aèries han emès una advertència especial a les aerolínies que utilitzen la sèrie Boeing 737-800 de nova generació sobre el problema de software que va posar en perill la seguretat d’aquest vol.

Segons l’informe, el Boeing de TUI «va completar un enlairament de la pista 09 a l’aeroport de Bristol amb empenta insuficient per complir el rendiment regulat». Els experts en aviació reconeixen que els avions que enlairen amb una empenta insuficient corren el risc d’entrar en pèrdua i estavellar-se contra el terra.

L’informe detalla que el sistema d’acceleració automàtica de l’aeronau es va desactivar quan la tripulació va seleccionar el mode d’enlairament. En lloc del 92,8% d’empenta necessària per enlairar-se amb seguretat, l’avió va avançar pesadament per la pista utilitzant només el 84,5%.

