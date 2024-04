Prohibeixen tenir animals a una parella que vivia amb més de 160 gats i gossos en un habitatge de 80 metres

Un jutge de la ciutat francesa de Niça ha prohibit de forma permanent a una parella tenir animals de companyia a casa després que les autoritats trobessin al seu domicili 159 gats i set gossos que convivien deshidratats, desnodrits i fins i tot infectats per paràsits.

Tal com detalla la BBC, la Policia va tenir constància d’aquests fets fa un any quan en accedir al seu habitatge van trobar els animals en unes condicions de salut pèssimes. La dona, de 68 anys, i l’home, de 52, vivien a més amb totes les seves mascotes en una casa de tan sols 80 metres quadrats.

Durant la investigació, la gravetat de l’estat d’algunes mascotes era tal que alguns dels gossos i gats van morir. Així, els investigadors, quan van haver de tornar a l’habitatge per segona vegada, van arribar a trobar fins quatre cadàvers al bany.

Per tot això, el jutge ha considerat que la parella no ha cuidat correctament les seves mascotes així que, a més de no poder tenir-ne més, se’ls ha ordenat pagar una multa de més de 150.000 euros, uns diners que aniran destinats a organitzacions benèfiques en la defensa dels drets dels animals.

Va començar amb sis gats

La dona va arribar a declarar davant del tribunal que les mascotes eren «l’amor de la seva vida», però, els fiscals van arribar fins i tot a sol·licitar una pena de 18 mesos de presó. La parella, a més, ja havia estat investigada el 2014 per fets similars, ja que va arribar a conviure en un estudi de 13 metres quadrats amb 13 gats i un gos.

Segons va declarar en el judici, va començar de nou a tenir un elevat nombre d’animals l'any 2018, quan es va emportar tres gats i tres gossos de casa del seu pare. Després d’ells, la dona va adoptar uns altres 30 felins que vivien en un edifici abandonat i que van començar a reproduir-se entre ells.

Segons ha revelat una investigació psiquiàtrica, la parella té el conegut com a síndrome de Noé: un trastorn psicològic que consisteix en salvar animals, encara que les persones no siguin capaces de cuidar-los en bones condicions. Els qui compten amb aquest problema, comencen a adoptar animals sense parar, especialment gossos i gats. A més, cada cas pot ser diferent, ja que alguns poden arribar a reconèixer que compten amb aquesta síndrome i d’altres arriben a negar-ho.