Israel, els EUA i Qatar acorden reprendre les converses per a una treva amb Hamàs

Israel, els Estats Units i Qatar han acordat aquest dissabte reprendre les negociacions per assolir una treva amb Hamàs, sense avenços significatius des del mes d’abril passat, segons avancen mitjans israelians.

Les converses es reprendran la propera setmana després de pactar aquest divendres a París un nou esquema negociat pel director de la CIA, William Burns, el cap del Mossad, David Barnea, i el primer ministre qatarià, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Aquest dijous passat, 23 de maig, el Gabinet de guerra israeliana va donar llum verda perquè el seu equip negociador reprengués el diàleg amb l’objectiu d’aconseguir un pacte que permeti el retorn dels ostatges que romanen segrestats en Gaza des del passat 7 d’octubre.

La decisió va arribar després de la publicació que van fer aquell mateix dia els familiars de cinc de les noies soldat, encara en mans del grup palestí, del moment en què van ser segrestades pels milicians en la base Nahal Oz, on complien amb el servei militar obligatori.

La pressió també va venir per part d’Egipte, que havia amenaçat de retirar-se com a mediador en el conflicte entre Israel i Hamàs per les acusacions d’haver dut a terme una mala gestió de l’última ronda negociadora, que va portar al seu fracàs el passat 10 de maig, segons va detallar el diari The Times of Israel.

Per a aquest dissabte, com ve sent habitual des de l’esclat de la guerra en Gaza, hi ha convocades protestes antigovernamentals en diferents punts d’Israel en les quals demanen la dimissió del primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, la convocatòria d’eleccions anticipades i l’arribada d’un pacte amb Hamàs per a l’intercanvi d’ostatges per presos.

Divendres, després del rescat d’uns altres tres cossos d’ostatges, el mandatari israelià i el president Isaac Herzog es van comprometre a continuar treballant perquè consideren que el seu «deure nacional» és aconseguir el retorn de tots els ostatges.

Dels 253 segrestats el 7 d’octubre, queden a l’enclavament 121 captius, 40 d’ells morts segons Israel -més de 70 segons Hamàs-, mentre que hi ha uns altres quatre ostatges des de fa anys, d’ells dos morts.