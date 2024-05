Feijóo desafia Sánchez a sotmetre la llei d'amnistia a un referèndum: «Decidim tots els espanyols»

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escalfat motors per la mobilització contra la llei d'amnistia d'aquest diumenge reclamant al govern espanyol que retiri la norma pactada amb els grups independentistes i la sotmeti a un referèndum constitucional on puguin votar tots els espanyols.

«Per què no ho sotmeten a un referèndum i després decidim tots si una part és diferent i té més drets que una altra?», ha dit en un míting a Tomelloso (Castella-la Manxa).

D'altra banda, el líder popular ha fet una crida als votants «estafats per Sánchez» que apostin pel PP a les eleccions europees per «no repetir l'error» de les eleccions generals del 23-J on «es va dividir el que havia d'anar unit», en referència a les fugues de vot a Vox.

El president popular ha demanat que diumenge s'escolti als carrers de Madrid la resposta al «govern dels enganys» en un discurs crític amb el cap de l'executiu, que considera que «no és que no mereixi ser president, és que no es mereix dedicar-se a la política».

El president del Partit Popular ha afirmat que la majoria d'espanyols «no volen un govern tutelat i condicionat des de Suïssa amb un mediador salvadoreny» i tampoc molts militants del PSOE, que no s'atreveixen a contradir el seu secretari general.

«Les prioritats de Sánchez sabem quines són: l'amnistia, fer callar els crítics i insultar», ha resumit Feijóo, que ha retret al president espanyol que generi crisis diplomàtiques per «tapar» els problemes interns.

La intervenció del president popular al míting des de Castella-la Manxa ha subratllat que els comicis europeus «van d'alguna cosa més» que les institucions comunitàries, «van de respondre a la mala política que està patint Espanya i de poder escoltar la veu dels espanyols».

«Estan d'acord amb el paperot i el xou que vivim cada 24 hores? La resposta és que no, Convoca eleccions i et direm que no ho mereixes. Espanya no mereix un president com tu», ha asseverat.

El cap de l'oposició estatal ha carregat contra Espanya i Irlanda per voler reconèixer Palestina sense comptar amb l'aval de la Unió Europea i ha recordat que en el cas de Rússia no es va retirar l'ambaixador del país tot i la invasió d'Ucraïna per no ser una decisió unànime.

«No pot ser que dos països decideixin per tots». Feijóo també ha acusat Sánchez de «deixar tirades» les empreses espanyoles a Argentina per una «enganxada» amb el president Javier Milei i li ha recordat que «les bones relacions són una obligació».

En clau europea, ha assenyalat les bondats de la Unió, però també les equivocacions: «l'obsessió per la regulació», per implementar polítiques «abans de temps» i per mesures que «s'improvisen sense la reflexió necessària».

Per la pròxima legislatura, els populars han situat la necessitat de bastir una política de l'aigua per solucionar «l'immens problema» d'accés a aquest recurs. «L'Europa del sud està assedegada», ha dit el líder del PP, que també ha criticat l'ecologisme que «consisteix a no fer res quan hi ha problemes».

Feijóo ha demanat el vot per aquest 9 de juny per «no desaprofitar l'oportunitat» que els espanyols superi els alemanys dins del Partit Popular Europeu de Manfred Weber. «Qui té més vots mana i qui en té menys obeeix», ha dit.

