Robles diu que s'està duent a terme «un autèntic genocidi» a Gaza

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que està havent-hi «un autèntic genocidi» a la Franja de Gaza. Ho ha dit en declaracions a TVE aquest dissabte durant la desfilada militar del dia de les forces armades espanyoles, celebrada a Madrid.

En preguntar-li per la principal amenaça per a l'estat espanyol, Robles ha assegurat que «Espanya és sempre molt solidària» i que no es pot oblidar «que a Ucraïna està morint la gent» en una «guerra tremenda» ni «prescindir del que està passant a Gaza, que és una autèntic genocidi».

Els membres del govern espanyol del PSOE han evitat fins ara pronunciar-se en aquests termes, mentre que els de Sumar i abans Unides Podem sí que havien qualificat l'ofensiva militar israeliana de genocidi.

Les paraules de Robles arriben després que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés que dimarts el Consell de Ministres reconeixerà l'estat palestí, com també ho faran els governs d'Irlanda i de Noruega.

Això ha provocat l'enuig de les autoritats israelianes, que han cridat a consultes l'ambaixadora a Tel Aviv i han assegurat que prohibiran al consolat espanyol de Jerusalem d'assistir la població palestina.

