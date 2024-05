Illa demana «ofici polític» a tothom perquè el futur govern reflecteixi la voluntat del 12-M

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat que «tothom» tingui «ofici polític» perquè l'esquema del futur govern català reflecteixi la voluntat dels ciutadans a les eleccions del 12-M. «Amb generositat i buscant la utilitat de la política per resoldre els problemes.

Ho estem fent amb discreció», ha afegit en un acte en el marc de la campanya de les eleccions europees des de Molins de Rei. Illa també ha fet referència als «magnífics» compromisos que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va traslladar davant el Cercle d'Economia. Entre altres, millorar el finançament i complir amb els compromisos adquirits amb ERC.

Illa ha insistit que a les eleccions europees del 9 de juny hi ha «dues úniques opcions»: més Europa o més ultradreta. I ha assenyalat que, davant d'aquesta dicotomia, els conservadors estan «perduts» i s'han deixat arrossegar per l'extrema dreta.

En aquest sentit, ha assenyat la diferència entre els que fan propostes o insulten; entre els que arriben a acords o imposen la llei de la força; entre la justícia social o els que aposten perquè se'n surtin només els que tenen diners.

El primer secretari del PSC també s'ha dirigit especialment a la gent jove per dir-los que els socialistes sí que parlen d'Europa. «Reivindiquem la política útil, respectuosa i els joves hi tenen molt a dir», ha afegit.

«D'aquí a 15 dies, amb respecte, educació i en base a les nostres conviccions, tornarem a guanyar les eleccions a Catalunya i a Espanya, i reforçarem el projecte europeu», ha conclòs Illa.

La candidata del PSC Laura Ballarín s'ha compromès a treballar per incloure el dret a l'avortament a la carta de drets fonamentals de la Unió Europea.

«No pot ser que només les dones que vivim en territoris feministes com Espanya puguem decidir sobre els nostres cossos. Per les dones poloneses, per les dones hongareses, per les dones malteses... hem de blindar el dret a l'avortament», ha dit.

La candidata també ha afirmat que cal «desmuntar» dues mentides: que Europa queda molt llunyana i que Europa no té ànima. Segons ha defensat, «Europa som tots i té molts colors». «Quants més escons vermells hi hagi al Parlament Europeu, més farà avançar el projecte de pau i de prosperitat», ha afegit.

Per la seva banda, l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, ha dit que té moltes ganes que a Catalunya hi hagi un president de la Generalitat que hagi estat alcalde, en referència a Illa.

I ha destacat la importància que hi hagi una política de col·laboració i no de confrontació entre la Generalitat i ajuntaments. «Que entenguin que els ajuntaments no som el germà petit», ha afegit.

