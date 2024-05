Una aerolínia indemnitza un viatger amb 600 euros en avançar-se el seu vol més d’una hora

El Jutjat del Mercantil número 1 de Màlaga ha condemnat a la companyia aèria Swiss International Airlines a indemnitzar un passatger amb 600 euros per l’avançament del seu vol en més d’una hora.

La resolució segueix el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), segons ha explicat l’entitat de reclamacions legals 'reclamador.es', que explica que quan el transportista aeri avisa d’una cancel·lació d’un vol amb més de 14 dies a través d'eDreams, i no directament el passatger, és indemnitzable.

El TJUE emet resolucions que cada vegada salvaguarden més els drets als passatgers que es veuen afectats per incidències contra les aerolínies i ara es condemna a Swiss en virtut del reglament 261/2004, malgrat que el viatger va arribar al seu destí amb un avançament de més de dues hores.

Encara que el passatger arriba abans al seu destí, aclareix la companyia, l’avançament del vol li causa un perjudici, ja que s’ha comprat un bitllet a una hora determinada per uns motius concrets i, en avançar-se, el passatger ha d’anar a l’aeroport amb una anticipació que li pot generar inconvenients.

L’aerolínia va acreditar que havia avisat el client del canvi de vol amb una antelació de més de dos setmanes, fet que li eximiria de compensar al viatger segons la normativa, però aquest fet es va produir a través de l’agència de viatges eDreams.

«No s’acredita un avís directe al passatger fins 4 dies abans de la sortida del vol, per la qual cosa aquest avís amb una antelació de més de dues setmanes a eDreams, que va ser l’agència de viatges amb la qual el passatger va contractar el vol, no val per eximir de responsabilitat a Swiss», aclareix l’advocat de reclamador.es, Jorge Ramos.

Afegeix que «malgrat que s’avisi d’una cancel·lació amb més de 14 dies d’antelació, també hi ha dret a indemnització si aquest avís va anar a un intermediari i es demostra que no es va fer al client directament. En aquest cas es va avisar l’agència de viatges, però el client va contractar el servei bàsic de eDreams, que no incloïa notificacions de canvis de vols».

El lletrat recorda que hi ha dues sentències del TJUE de 21 de desembre de 2021 que tracten les dos qüestions discutides en aquest procediment (l’avís amb anterioritat a un intermediari i l’avançament d’un vol). La primera indica que qualsevol avançament de més d’una hora dona dret a indemnització perquè és el temps de referència per determinar si es tracta d’un retard significatiu.

La segona assenyala que encara que el transportista aeri hagi avisat d’una cancel·lació d’un vol amb més de 14 dies, però aquesta informació es remeti a un intermediari i no directament al passatger, és indemnitzable.

