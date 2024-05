Un col·legi matricula quatre ovelles per evitar el tancament d’una classe

L’escassetat de persones a les zones rurals fa que sigui difícil tenir accés a determinats serveis, i un d’ells és l’educació, ja que són molts els pobles que no disposen de col·legis a causa que no arriben a un nombre mínim de nens. Tanmateix, sembla que hi ha una àrea al nord-est de França que ha intentat solucionar això d’una forma molt particular: aprofitant la presència d’altres éssers vius.

Nitting (que el 2021 tenia uns 500 habitants), Voyer (453) i Hermelange (214) són tres comunes de la regió de Lorena que comparteixen una escola de cinc classes. Tanmateix, per mantenir aquestes cinc aules havien de tenir un mínim de 98 alumnes, mentre que ells només arribaven a 94. Però això va ser abans de matricular quatre nous estudiants.

I és que, per evitar el tancament d’una de les seves cinc classes, van decidir inscriure quatre cabres, cadascuna de les quals tenia una targeta oficial amb el seu nom i el seu cognom: John Deere, Valériane Deschamps, Phil Tondus i Marguerite Duprès. Segons assenyala el mitjà francès RLT, el cuidador d’aquests animals també té els seus fills en aquesta mateixa escola.

«Ells (els inspectors acadèmics) ja compten als nostres fills com a ovelles, així que arribem a l’extrem de l’absurd i matriculem a les quatre ovelles que faltaven per tenir prou nens i començar el nou curs», declara Élodie, mare de dos nens de l’escola i vicepresidenta de l’associació local de pares. «Són les nostres noves companyes perquè no es tanquin les classes. És genial», afegeix Lola, de 4 anys, molt feliç.

Per poder mantenir oberta la cinquena aula, els pares es van aplicar al 100%, i per això van emplenar per complet els expedients d’aquestes 'ovelles estudiants’: van posar els seus noms com a progenitors, les seves adreces de residència i una data de naixement.

Després d’això, l’Ajuntament va enviar els formularis de registre i van ser admesos, per la qual cosa els quatre mamífers van ser matriculats correctament. I els seus companys humans els van donar una càlida benvinguda, doncs els van rebre amb pancartes i se’ls va condicionar una zona al pati perquè poguessin estar còmodament.

Et pot interessar: