La Guàrdia Civil no troba indicis de delicte en l'actuació de Begoña Gómez, segons 'El País'

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil no ha trobat indicis del delicte de tràfic d'influències que el sindicat ultra Manos Límpias va atribuir en una denúncia a la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.

Segons ha fet públic El País aquest dimarts, el titular del Jutjat 41 de Madrid, que va acceptar obrir diligències i que va acceptar la personació de Vox com a acusació popular, ja té a la seva taula l'informe que ell mateix havia encarregat. El document conclou que Begoña Gómez no va influir en el rescat d'Air Europa durant la pandèmia, ni tampoc en els contractes de Red.es a l'empresa Innova Next.

Segons el diari, l'informe assenyala que no hi ha dades que permetin acreditar la influència de la dona del president en aquestes operacions, i l'únic element que permet vincular Begoña Gómez amb Glovalia, propietària d'Air Europa, és el fet que coincidís amb un dels seus directius, Javier Hidalgo, en dos esdeveniments del 2020 on participava una altra filial, Wakalua.

Pel que fa a Red.es i els contractes adjudicats a Innova Next, l'informe recull que una de les 36 cartes de recomanació que l'empresa va presentar va signada per Begoña Gomez, però destaca també que l'empresa ha rebut 28 contractes per part de diverses administracions públiques en els últims anys, també de l'Ajuntament de Madrid per valor de prop de 4 milions d'euros.

En tot cas l'informe conclou que no s'han trobat vinculacions entre les persones que van signar les qualificacions i Begoña Gomez, ni diferències entre el sistema de valoració de les ofertes que va guanyar Innova i la resta d'expedients.

Per tant, segons l'informe de l'UCO que recull El País, «no s'han identificat indicis» dels delictes que Manos Límpias atribueix a la parella del president espanyol. A més, aquesta tampoc ha rebut subvencions públiques, contràriament al que sostenia la informació de The Objective que va servir de base per a la denúncia del pseudo-sindicat.

Et pot interessar: