Tres persones de nacionalitat estrangera moren en un tiroteig a l'Afganistan

Tres persones de nacionalitat estrangera han mort aquest divendres al vespre en un tiroteig a l'Afganistan, a la província de Bamyan, segons ha explicat el portaveu del Ministeri de l'Interior del país, Abdul Mateen Qani, en unes declaracions que recull el mitjà local 'Tolo News'.

Al mateix atac, perpetrat per tiradors no identificats, ha mort un afganès i hi ha hagut set ferits, tres afganesos i quatre estrangers. Les nacionalitats dels estrangers no han estat revelades pel govern afganès, però mitjans internacionals afirmen que els tres morts i un ferit són de nacionalitat espanyola. Fonts del Ministeri d'Assumptes Exteriors del govern espanyol han confirmat que a l'atemptat hi ha «espanyols afectats».

El Ministeri de l'Interior afganès ha explicat, també, que fins ara hi ha hagut quatre detinguts pel tiroteig.

Et pot interessar: