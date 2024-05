Abaten un home armat que volia cremar una sinagoga al nord de França

La Policia francesa ha matat un home armat que volia incendiar la sinagoga a la ciutat de Rouen, al nord de França, segons ha anunciat aquest divendres el ministre de l’Interior, Gérald Darmanin.

Les autoritats, de moment, han descartat la pista terrorista.

«Felicito la reactivitat i el coratge dels agents», ha dit a X (antic Twitter) Darmanin.

La Fiscalia ha anunciat l’obertura de dues investigacions, una respecte a un incendi voluntari d’un lloc de culte i una altra sobre les circumstàncies de la mort de l’home, disparat per un dels agents amb la seva arma reglamentària.

Segons la premsa francesa, la Policia ha arribat a la sinagoga de Rouen a les 6:45 hora local, alertada pel fum que sortia d’ella.

Allà han vist un home apostat al sostre de l’edifici. Armat amb una barra de ferro i un ganivet, s’hauria abalançat sobre un dels seus agents, qui ha respost amb un tret.

Encara no ha transcendit la identitat i nacionalitat d’aquest individu.

L’alcalde de Rouen, el socialista Nicolas Mayer-Rossignol, ha anunciat a les xarxes socials que no hi ha hagut cap altra víctima per aquest incident i ha assenyalat que el foc està sent controlat pels bombers.

«Dono el meu suport total a la comunitat israeliana de Rouen», ha incidit Mayer-Rossignol.

França compta amb les comunitats jueva i musulmana més nombroses a Europa. Des dels atacs de Hamàs el 7 d’octubre de 2023, tant els actes antisemites com els islamòfobs s’han multiplicat al país amb el registre de nombrosos incidents setmanals.

