Educació afirma que no reobrirà les negociacions amb els sindicats convocants de la vaga
USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical parlen d'un «acord insuficient» amb CCOO i UGT
El Departament d'Educació ha afirmat que no reobrirà les negociacions amb els sindicats convocants de la vaga (USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical) i que no han firmat l'acord sobre les millores salarials per a mestres i professors.
«Considerem que l'acord dona resposta al conjunt de les reivindicacions que ens està fent el col·lectiu. Per tant, el nostre horitzó i el nostre escenari és el de començar a desplegar tan aviat com sigui possible el conjunt de les mesures que ens està demanant la comunitat educativa», ha afirmat el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, a 3CatInfo. Els sindicats convocants de la vaga parlen d'un «acord insuficient» amb CCOO i UGT i reclamen a Educació «tornar a negociar».
«Creiem que per responsabilitat el Departament d'Educació hauria de respondre. I si no és així és perquè realment estarà mostrant el seu menyspreu cap a les persones treballadores a les quals està representant, cap a l'educació de Catalunya i cap a l'alumnat», ha respost la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
La vaga educativa comença aquest dilluns i s'allargarà durant tota la setmana amb aturades territorialitzades: dilluns serà el torn del Barcelonès i el Baix Llobregat; dimarts del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre; dimecres de l'Alt Pirineu i Aran, la Catalunya Central i Lleida; i dijous de les comarques de Girona, el Maresme i els Vallesos. La vaga culminarà el divendres 20 de març amb una aturada a tot Catalunya i una manifestació unitària a Barcelona.