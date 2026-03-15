Eduació
Els docents estan cridats a la vaga aquesta setmana per exigir millores davant d'un acord «insuficient» amb CCOO i UGT
Els centres educatius de Tarragona participaran dimarts en les aturades
Aquest dilluns comença una setmana de vagues educatives. USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical han convocat els docents, i a altres sectors, a una setmana d'aturades territorialitzades de dilluns a dijous i una convocatòria per a tot Catalunya divendres.
Dilluns serà el torn del Barcelonès i el Baix Llobregat; dimarts del Penedès, Tarragona i les Terres de l'Ebre; dimecres de l'Alt Pirineu i Aran, la Catalunya Central i Lleida; i dijous de les comarques de Girona, el Maresme i els Vallesos. CCOO i UGT s'han retirat de la convocatòria després de signar un acord amb el Departament d'Educació.
Els sindicats convocants consideren que aquest és insuficient i que no dona resposta a les reclamacions del col·lectiu. La setmana de vagues arriba després de l'aturada de l'11 de febrer, que sí que va ser unitària. Llavors, la protesta era el resultat de la manca d'acord entre els sindicats i la conselleria en el marc d'un calendari de negociacions per assolir millores salarials i laborals.
L'aturada va aconseguir mobilitzar el col·lectiu docent, amb una participació del 41% segons la conselleria i del 85% segons USTEC. Després de la vaga, el Departament d'Educació va fer una nova proposta als sindicats, que aquests també van considerar insuficient, tot i que es van mantenir les negociacions.
Un dels principals esculls era l'increment del complement salarial autonòmic. Els sindicats reclamen un increment del 100% d'aquest concepte, mentre que la conselleria va fer diverses propostes partint d'un 15% de pujada fins a un 30% en quatre anys. Aquesta darrera proposta la va fer dilluns passat en el marc d'una nova reunió de la mesa sectorial, i CCOO i UGT van signar l'acord, trencant-se així la unitat sindical.
Més enllà de l'àmbit salarial, l'acord contempla també una rebaixa «progressiva» de les ràtios i gairebé 300 milions d'euros més per a l'escola inclusiva. A més, s'incorpora el cobrament de 50 euros per pernoctació. En paral·lel, es va assolir un acord perquè el Personal d'Atenció Educativa (PAE) tingui un complement salarial, que va dels 290 euros als ajudants de cuina i netejadores als 473 per als tècnics d'educació infantil rural.
USTEC, Professors de Secundària i CGT no van signar l'acord -USTEC sí que ha donat suport al pacte que fa referència al PAE- en considerar-lo insuficient, i han mantingut la convocatòria de vaga de cara a la setmana vinent.
De fet, USTEC, la CGT i la Intersindical van impulsar una consulta telemàtica al professorat, en què hi van participar més de 42.000 docents i el 94,9% va rebutjar l'acord.
Més salari i més recursos
El sindicats convocants de l'aturada -USTEC, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical- sostenen que el que planteja l'acord que sí han signat CCOO i UGT és insuficient i no suposa una millora real en el dia a dia dels docents. Així, defensen que un increment del 30% del complement autonòmic no els permet fer front a la pèrdua de més d'un 20% del poder adquisitiu dels darrers anys ni està en consonància amb les tasques que fan i exigeixen una pujada més gran. També demanen més personal, més recursos per a la inclusiva, una baixada clara de les ràtios i la retirada dels decrets de plantilles i direccions, entre d'altres.
Mobilitzacions als centres, talls de carretera i manifestacions
Els sindicats confien que la mobilització serà molt gran, especialment divendres, quan la convocatòria és per a tot el país. En aquest sentit, la CGT ha sumat el personal d'atenció educativa (PAE), el d'administració i serveis (PAS), el de lleure educatiu i el de les escoles bressol a la convocatòria; la IAC-Catac també hi ha afegit el d'administració de cara a divendres i la Intersindical a la concertada, tot i que no és el sindicat majoritari en aquest àmbit. A més, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat l'alumnat de secundària a la vaga divendres.
Cada dia hi haurà mobilitzacions a les zones on hi ha convocada la vaga i s'espera una mobilització «històrica», en paraules de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
La previsió és que hi hagi talls de carretera, mobilitzacions als centres escolars, davant d'alguns ajuntaments i una manifestació diària en cadascun dels territoris on hi ha convocada la vaga aquell dia, segons van explicar els mateixos sindicats en una atenció als mitjans divendres passat. Aquest dilluns, la manifestació està prevista a les 12.30 hores a la plaça Urquinaona.
Amb aquest calendari de mobilitzacions sobre la taula, els sindicats ja han alertat Educació que ha de tornar a seure a negociar, però han afirmat que ara el paradigma ha canviat i que aquesta negociació ha de ser en el marc del comitè de vaga, només amb els sindicats convocants.