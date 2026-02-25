RELIGIÓ
El papa Lleó XIV visitarà Espanya del 6 al 12 de juny
El pontífex presidirà la inauguració de la 'Torre de Jesús' de la Sagrada Família a Barcelona
El papa Lleó XIV farà un viatge apostòlic a Espanya del 6 al 12 de juny, ha confirmat aquest dimecres la Santa Seu, sense especificar encara les etapes del mateix.
«Acollint la invitació del Cap d'Estat i de les Autoritats eclesiàstiques del país, el Sant Pare Lleó XIV realitzarà un Viatge Apostòlic a Espanya del 6 al 12 de juny de 2026. El programa del viatge es donarà a conèixer quan sigui l'hora», assegura un comunicat del portaveu vaticà, Matteo Bruni.
D'aquesta manera, un papa tornarà a Espanya quinze anys després que ho fes Benet XVI el 2011, ja que Francesc mai va arribar a visitar el país abans de morir l'abril de l'any passat.
Tot i que el Vaticà encara no ha confirmat el programa, el 9 de gener el cardenal i arquebisbe de Madrid, José Cobo, va avançar des de Roma que els punts «fonamentals» d'aquest viatge seran Madrid, Barcelona i les Illes Canàries.
El seu pas per Barcelona coincidirà amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, el 10 de juny del 1926, i amb la inauguració de la 'Torre de Jesús' de la Sagrada Família.
L'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha avançat recentment que el pontífex presidirà la inauguració d'aquesta torre, el punt més alt del temple, i que prepara un acte multitudinari a l'estadi olímpic.
Una altra part del viatge serà l'arxipèlag de les Canàries, una visita que ja va ser pensada pel seu antecessor, el papa Francesc, per ser una important ruta migratòria, però que no va poder dur a terme.
Aquest viatge a Espanya serà el quart internacional en l'encara breu pontificat de Lleó XIV, després del que va realitzar a Turquia i el Líban del 27 de novembre al 2 de desembre del 2025 i de dos més que han estat anunciats avui pel Vaticà: el 28 de març a Mònaco i del 13 al 23 d'abril a Algèria, el Camerun, Angola i Guinea Equatorial.
Lleó XIV, que també té nacionalitat peruana pels seus anys com a bisbe i missioner al país andí, ja havia confessat el seu desig d'anar a Espanya, un país que va recórrer en diverses ocasions abans de la seva elecció en el conclave del maig del 2025 i en el qual té arrels per part de mare.