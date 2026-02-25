POLÍTICA
Junts denuncia al Congrés la traducció al castellà de diverses senyals de l’AP-7
El Ministeri de Transports diu que està analitzant «cartell a cartell» l’idioma de la senyalització de les autopistes
La Direcció General de Carreteres del Ministeri de Transports està analitzant «cartell a cartell» l’idioma de la senyalització de les autopistes per veure si es compleix l’ús dels rètols en català. «Si hi ha alguna cosa que contradiu la normativa vinculada a la senyalització, procedirem a canviar els cartells que ho incumpleixen», han indicat aquest dimecres fonts del govern espanyol. Destaquen que l’Estat compleix amb els criteris de senyalització en idiomes oficials com el català, però que si es detecta «alguna anomalia» treballaran «d’immediat» per arreglar-ho.
En el cas concret de l’AP-7, apunten que és una autopista que estava concessionada i que ha passat a ser de gestió estatal. «La seva senyalització es va renovar per substituir la que es trobava en mal estat i corregir la numeració de les sortides que estaven mal quilometrades», exposen. En total, s’han canviat 22 cartells, dels quals 20 són «exclusivament en català» perquè corresponen a topònims oficials (nom propi), i només dos tenen desdoblament bilingüe.
Queixa de Junts
La resposta del govern arriba després que aquest dimarts els diputats de Junts al Congrés, Isidre Gavín i Pilar Calvo, hagin registrat una bateria de preguntes per escrit dirigides al govern espanyol arran de la substitució de senyals viaris en català per versions exclusivament en castellà a diverses autopistes de Catalunya. Segons exposen, en els últims dies s’ha observat com el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està retirant o modificant rètols existents en català.
Junts recorda que la legislació estatal en matèria de trànsit estableix que les indicacions escrites en panells de senyalització han de figurar en castellà i també en la llengua oficial de la comunitat autònoma quan el senyal estigui ubicat dins del seu àmbit territorial.