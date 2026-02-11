POLÏTICA
Protecció Civil enviarà un ES-Alert per informar de mesures relacionades amb l’episodi de vent
Paneque no ha descartat suspendre la circulació ferroviària
Protecció Civil enviarà un ES-Alert aquesta tarda per informar de mesures relacionades amb l’episodi de vent, que tindrà el seu punt àlgid dijous entre la mitjanit i el migdia. El CECAT, presidit per la consellera Núria Parlon, està reunit.
El Servei Meteorològic ha situat en màxima alerta bona part de Catalunya. Preveu que l’episodi pugui ser similar al del 2014, quan van morir dues persones a Terrassa per la caiguda d’un mur.
Camp de Tarragona
El Meteocat eleva a vermella l’alerta per vent a Tarragona: ratxes que superaran els 110 km/h
Daniel Cabezas Ramírez
El telèfon 112 ha rebut 651 trucades que han generat 504 expedients relacionats amb el fort vent. La majoria de les trucades han arribat des del Barcelonès (34%), el Vallès Occidental (19%) i el Tarragonès (10%). La consellera de Territori, Sílvia Paneque, no ha descartat suspendre la circulació ferroviària.