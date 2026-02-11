MOBILITAT
Retards i incidències a Rodalies en el tercer dia de vaga dels sindicats minoritaris
L'R1 circula amb limitacions de velocitat que provoquen demores superiors als 20 minuts
La xarxa de Rodalies registra diversos retards generalitzats i incidències aquest dimecres al matí coincidint amb el tercer dia de vaga dels sindicats minoritaris. L'R1 circula amb limitacions de velocitat que provoquen demores superiors als 20 minuts, com ha informat Renfe. D'altra banda, alguns usuaris han assegurat que els trens que estaven programats no han circulat, i d'altres que s'han parat a mig trajecte.
Algunes de les línies ofereixen servei alternatiu per carretera a causa dels desperfectes a la xarxa registrats per Adif. Mentre que dilluns els sindicats Semaf, UGT i CCOO van firmar un acord amb el Ministeri de Transports, afiliats a la CGT, el Sindicat Ferroviari i Alternativa Ferroviària, segueixen en vaga.