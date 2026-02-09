Diari Més

UGT assegura que s'estan complint els serveis mínims i que la xifra de trens suprimits és «anecdòtica»

El sindicat diu que el seguiment de la vaga de maquinistes és «molt elevat»

Vestíbul de l’estació de Sants amb pocs usuaris en el primer dia de vaga de maquinistes.

Vestíbul de l’estació de Sants amb pocs usuaris en el primer dia de vaga de maquinistes.ACN

UGT assegura que s'estan complint els serveis mínims programats durant la vaga de maquinistes i defensa que la xifra de trens suprimits a primera hora del matí és «totalment anecdòtica». El responsable d'UGT de Renfe a Catalunya, Francisco Cárdenas, ha defensat que la jornada ha arrencat «bé» i avança que el seguiment de l'aturada és «molt elevat». 

En declaracions als mitjans des de l'estació de Sants, ha defensat que «internament» el col·lectiu «té clar que és un dia pel ferrocarril» i ha reiterat que volen fer la seva feina «amb garanties». Segons el representant del sindicat, aquest cap de setmana «no s'ha avançat» en les negociacions amb el Ministeri de Transports i aquest dilluns hi ha noves reunions.

