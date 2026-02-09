Diari Més

La vaga del sector ferroviari comença sense complir-se tots els serveis mínims programats

Renfe recomana utilitzar transports alternatius

Pantalles de l’estació de Sants informen de la vaga de maquinistes.

ACN

La vaga del sector ferroviari ha començat aquest dilluns sense complir-se tots els serveis mínims programats, segons han confirmat fonts de Renfe a l'ACN. Davant les «afectacions» provocades per l'aturada, la companyia recomana utilitzar transports alternatius. 

La d'aquest dilluns és la primera de tres jornades de vaga per reclamar més personal i mesures de seguretat a les vies, tot i que es mantenen obertes les vies de negociació amb el Ministeri de Transports. L'aturada ha estat convocada després dels accidents mortals d'Adamuz i Gelida i de dues setmanes de cos ferroviari a Rodalies. La convocatòria apel·la més de mil maquinistes a Catalunya i també inclou el personal d'intervenció, estacions, centres de gestió o administració.

