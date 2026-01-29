POLÍTICA
Illa continua l’evolució «favorable» en la seva recuperació a la Vall d’Hebron
El president segueix a l’hospital compaginant el tractament mèdic amb la rehabilitació
El president de la Generalitat, Salvador Illa, segueix ingressat a l’Hospital de la Vall d’Hebron, on està des del passat dissabte 17 de gener. Fonts de Presidència asseguren que continua la seva «evolució favorable» en la seva recuperació de l'osteomielitis púbica provocada per un bacteri que se li va diagnosticar.
Actualment, compagina el tractament mèdic amb la rehabilitació prescrita. Illa, que va deixar la UCI el dimarts dia 20 de gener, es manté a una habitació de planta i, des d’allà, segueix l’actualitat política en contacte amb els consellers del Govern que el tenen al dia dels passos de l’executiu.