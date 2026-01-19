Política
Salvador Illa pateix una osteomielitis púbica provocada per un bacteri
El president evoluciona «molt favorablement» i ja se l'està tractant amb antibiòtic
El president de la Generalitat, Salvador Illa, pateix una osteomielitis púbica causada per un microbi, l'streptococcus agalactiae. Així ho ha confirmat aquest dilluns a la tarda l'equip mèdic de l'hospital de la Vall d'Hebron, on està ingressat el president des de dissabte.
Segons els professionals, Illa presenta una «evolució clínica molt favorable». Per tal de combatre la infecció, el president ja s'està sotmetent a un tractament amb antibiòtic.
Així ho ha explicat en una roda de premsa aquest dilluns la cap del servei de malalties infeccioses, Dolors Rodríguez, que ha detallat que es tracta d'una patologia «molt poc freqüent» que ja estan tractant amb antibiòtic. La doctora ha apuntat que hi ha una millora en els símptomes que va manifestar quan va ingressar – dolor intens i limitació de la mobilitat de les cames-. També ha dit que la previsió és que surti aquest dimarts de la Unitat de Vigilància Intensiva (UVI) i que en funció de la seva evolució es valorarà si fa part del tractament des de casa.