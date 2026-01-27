Diari Més

MOBILITAT

Els retards s'estenen a l'AVE de Tarragona i alguns combois acumulen més d'una hora de demora

Les limitacions de velocitat impacten en tots els operadors i afecten els torns de maquinistes

Una passatgera puja a un tren AVE Lleida-Madrid que ha sortit amb 50 minuts de retard.

Una passatgera puja a un tren AVE Lleida-Madrid que ha sortit amb 50 minuts de retard.

Publicat per
ACNAgència de notícies

Creat:

Actualitzat:

L'alta velocitat, que passa per Tarragona, també pateix aquest dimarts un dia complicat, amb alguns trens que acumulen més d'una hora de demora. Els panells informatius a l'estació de Sants mostren retards generalitzats, tant a les arribades com a les sortides. 

Un dels casos és el de l'AVE a Madrid que havia de sortir de Girona a les 06.34 hores, i que ho ha acabat fent poc després de les 07.20 hores. Aquest tren ha acumulat més d'una hora i mitja de retard perquè el maquinista, a l'altura de Calatayud, ha hagut de ser substituït perquè ja havia superat les hores de feina, segons ha explicat un passatger a l'ACN. 

Fonts de Renfe han admès que les limitacions de velocitat d'Adif impacten en tots els operadors i afecten també els torns dels maquinistes.

De fet, els trens d'alta velocitat provinents de Madrid aquest matí acumulen retards que van des de més de dues hores -com el cas d'un AVE que havia sortit de la capital espanyola a les 09.34 hores-. Els combois de Ouigo o Iryo també pateixen demores d'entre una i dues hores.

En conseqüència, les sortides també van tard, tant les de Barcelona com les d'altres ciutats catalanes. A Lleida, usuaris s'han queixat a l'ACN de demores de més de 50 minuts.

Una ruptura detectada a la via d’alta velocitat a l'altura de l’Espluga de Francolí (la Conca de Barberà) va obligar dilluns a Adif a reduir la velocitat dels trens a 80 quilòmetres per hora durant un tram del recorregut.

Aquest nou incident se suma a la reducció de la velocitat dels trens d'alta velocitat en diversos trams de la ruta entre Barcelona i Madrid, fet que provoca que el trajecte duri fins a una hora més del previst i que ha causat importants endarreriments durant tot el cap de setmana.

tracking