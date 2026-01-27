MOBILITAT
Els retards s'estenen a l'AVE de Tarragona i alguns combois acumulen més d'una hora de demora
Les limitacions de velocitat impacten en tots els operadors i afecten els torns de maquinistes
L'alta velocitat, que passa per Tarragona, també pateix aquest dimarts un dia complicat, amb alguns trens que acumulen més d'una hora de demora. Els panells informatius a l'estació de Sants mostren retards generalitzats, tant a les arribades com a les sortides.
Un dels casos és el de l'AVE a Madrid que havia de sortir de Girona a les 06.34 hores, i que ho ha acabat fent poc després de les 07.20 hores. Aquest tren ha acumulat més d'una hora i mitja de retard perquè el maquinista, a l'altura de Calatayud, ha hagut de ser substituït perquè ja havia superat les hores de feina, segons ha explicat un passatger a l'ACN.
Fonts de Renfe han admès que les limitacions de velocitat d'Adif impacten en tots els operadors i afecten també els torns dels maquinistes.
De fet, els trens d'alta velocitat provinents de Madrid aquest matí acumulen retards que van des de més de dues hores -com el cas d'un AVE que havia sortit de la capital espanyola a les 09.34 hores-. Els combois de Ouigo o Iryo també pateixen demores d'entre una i dues hores.
En conseqüència, les sortides també van tard, tant les de Barcelona com les d'altres ciutats catalanes. A Lleida, usuaris s'han queixat a l'ACN de demores de més de 50 minuts.
Una ruptura detectada a la via d’alta velocitat a l'altura de l’Espluga de Francolí (la Conca de Barberà) va obligar dilluns a Adif a reduir la velocitat dels trens a 80 quilòmetres per hora durant un tram del recorregut.
Aquest nou incident se suma a la reducció de la velocitat dels trens d'alta velocitat en diversos trams de la ruta entre Barcelona i Madrid, fet que provoca que el trajecte duri fins a una hora més del previst i que ha causat importants endarreriments durant tot el cap de setmana.