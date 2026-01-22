ACCIDENT GELIDA
Renfe comença la retirada del tren accidentat a Gelida
El vagó malmès per la caiguda del mur es desballestarà i la resta es remolcaran per via fins al taller
Renfe ha començat les tasques per retirar el tren de l'R4 accidentat dimarts al vespre a Gelida. El pla és que el primer vagó, el més malmès per la caiguda del mur, sigui desballestat al punt de l'accident, mentre que els vagons que no estan malmesos seran arrossegats per via fins al taller per tal de fer «les revisions corresponents», segons ha explicat el portaveu de Renfe, Antonio Carmona. De fet, ja s'han separat el primer i el segon vagó, que són els directament malmesos per l'accident, de la resta, i a aquests últims se'ls ha enganxat un altre tren per la cua per tal d'arrossegar-los. Per als vagons malmesos s'estudia si es podria fer arribar una grua de gran tonatge, però Carmona ha apuntat que el terreny «és complex».
El portaveu ha explicat que la voluntat és que la retirada dels vagons no malmesos es faci aquest dijous.
Pel que fa al primer i segon vagó, Carmona ha dit que la intervenció és «complexa». En aquest sentit, s'està estudiant si hi ha un punt d'accés per tal que pugui arribar una grua, tenint en compte que un dels possibles podria afectar una cava centenària que hi ha al subsol i que no aguantaria el pes d'aquesta grua, i també la fragilitat de la infraestructura viària després de l'accident. Amb tot Carmona ha confiat que «es trobarà una solució per tal que es pugui dur a terme la tasca».
D'altra banda, cap a les nous del matí ha arribat una grua ferroviària que treballa a la via, situada en paral·lel al tren accidentat.
Els equips tècnics fan revisions de la situació del tren afectat i han tancat totes les portes dels vagons.