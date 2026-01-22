MOBILITAT
Renfe ampliarà els abonaments als usuaris que en tenen pels dies en què no s'ha presentat el servei
Els afectats poden sol·licitar l'ampliació a les taquilles des d'aquest dijous
Renfe ampliarà els abonaments pels dies en què no s'ha prestat servei a aquelles persones que en disposen d'un, segons ha indicat la companyia. Així, els usuaris que tenen abonaments vigents els podran fer servir durant dos dies més, de moment, ja que ni aquest dimecres ni aquest dijous s'està prestant servei a Catalunya. Els usuaris poden sol·licitar aquesta ampliació a les taquilles a partir d'aquest dijous.
Els trens de Rodalies segueixen sense circular aquest dijous a primera hora del matí, segons confirmen fonts de Renfe, que atribueixen el retard en la posada en marxa del servei a «causes operatives». El Govern va anunciar ahir al vespre una represa «progressiva» de Rodalies, però ja va advertir que seria un «dia difícil». Fonts del principal sindicat dels maquinistes, Semaf, van assenyalar a l'ACN que els maquinistes no reprendrien la seva feina sense garanties per escrit d'Adif de les mesures de seguretat adoptades per augmentar la seguretat. Es tracta de la segona jornada sense trens a Catalunya després de l'accident Gelida.