MOBILITAT
Puente demana «confiança» i temps als maquinistes i espera que la situació s'arregli aviat
Diu que el mur del punt de l'accident a Gelida havia estat «revisat» i insisteix que sembla un incident «inevitable»
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha demanat «confiança» als maquinistes i ha esperat que la situació es recondueixi «aviat». En declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que no disposa d'informació «prou sòlida» per afirmar que hi ha una vaga encoberta, tot i que també ha precisat que si aquest dijous no hi ha servei de Rodalies no és per una raó de seguretat.
El ministre ha esperat que el «suflé emocional baixi», ja que ha reconegut que és comprensible que els maquinistes estiguin afectats pels accidents dels darrers dies. Sobre el de l'R4 a Gelida, ha assegurat que el mur havia estat «revisat» i que, a l'espera del que digui la investigació, sembla un fet «inevitable» i derivat dels efectes de la pluja caiguda els darrers dies.
«Els demano aquesta confiança i que si us plau surtin de l'estat d'ànim en què es troben i posin el servei de nou en marxa, ha dit als maquinistes, al mateix temps que els ha demanat «altesa de mires» davant de gent que necessita un transport per desplaçar-se.
Puente ha reconegut que es viu una setmana «molt difícil» i ha demanat «mantenir la calma i reconduir la situació». Ha sol·licitat també als maquinistes que no «danyin» el sistema ferroviari que, ha assegurat, tant estimen i els ha dit que ells saben que s'estan fent diverses accions per millorar la xarxa. Amb tot ha reclamat no «barrejar-hi qüestions que no tenen relació» i ha apuntat que s'exigeixen coses «que no es poden aconseguir en unes hores».
El ministre ha dit que va ser «sensat» suspendre aquest dimecres el servei de Rodalies per comprovar la seguretat de tota la xarxa després del temporal i ha afegit que un cop verificat tot, es va concloure que la seguretat estava «garantida». Per això, ha afirmat que la seguretat no és el que ha fet que aquest dijous no hi hagi trens en funcionament.
Puente, que ha puntualitzat que no està en les negociacions amb els maquinistes, els ha dit que ells saben que s'estan fent obres en molts punts de la xarxa i també que fer determinades intervencions en la infraestructura «no es pot fer en unes hores». Per això, els ha demanat calma per tal de poder «arribar a acords raonables», donant «una mica de satisfacció» al que ells demanen, però també «en el temps que sigui necessari per abordar-ho».
Mur revisat
Sobre l'accident d'un tren de Rodalies a Gelida dimarts al vespre, Puente ha afirmat que és una «pèssima sort» que un mur col·lapsi just quan passava un tren i ha reivindicat que dir que per això hi ha una situació d'inseguretat a la xarxa «no és correcte». «Crec que els maquinistes ho saben perfectament», ha declarat.
El ministre ha explicat que aquest dimecres a la nit va rebre informació, que haurà de «confirmar la investigació», que afirmava que el mur havia estat revisat, juntament amb la infraestructura. Ha insistit que el que va succeir «no era qüestió de bon o mal estat» d'aquesta sinó que està relacionat amb els efectes de la pluja caiguda sobre aquest mur.
Puente ha reflexionat que «de totes les coses se n'ha d'aprendre» i ha apuntat que s'haurà de valorar en quines condicions no convé mantenir el servei.
Sobre el fet que els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) sí que funcionessin, el ministre ha dit que són infraestructures molt diferents i ha tornat a explicar que Rodalies té «dos condicionants que la fan diferent». El primer ha dit que és la «desinversió» produïda durant anys i, en segon lloc, un traçat singular, vulnerable davant de condicions meteorològiques adverses, amb trams «molt complexos». Sobre el primer aspecte, ha defensat que el govern espanyol està posant «molts recursos» per pal·liar aquesta situació.