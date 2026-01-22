MOBILITAT
El Govern obrirà un expedient a Renfe per la negativa dels maquinistes a circular
L'executiu insta Renfe, Adif i els sindicats a fer «tots els esforços» per posar punt final a una situació «intolerable»
El Govern obre un expedient a Renfe per la negativa dels maquinistes a circular aquest matí de dijous malgrat que Adif hagi afirmat que «la seguretat està garantida», segons ha informat el comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, en una compareixença.
«Renfe no està prestant un servei que ha de donar», ha dit. L'executiu ha convocat per aquest matí una reunió amb Renfe, els sindicats i Adif per exigir que es posi «punt final» com més aviat millor a l'aturada del servei, que es considera «intolerable». «No ho podem tolerar, perquè s'està garantint la seguretat i s'afecta el dret a la mobilitat de milers de ciutadans de Catalunya», ha dit Macias, que ha remarcat que s'exigiran «responsabilitats a qui pertoqui».
A l'hora de l'inici del servei, ha dit, una part «important» dels maquinistes no s'han incorporat al lloc de treball. La situació ferroviària, ha dit, afecta la mobilitat de més de 400.000 persones i, davant d'això, la consellera Paneque ha considerat que era intolerable i ha acordat obrir un expedient a Renfe per no prestar el servei malgrat que Adif ja va emetre un certificat garantint la seguretat de les línies.
«La nostra principal preocupació en aquest moment és que quan abans qui té l'obligació de fer el servei, que és Renfe, el pugui tirar endavant», ha conclòs.
Reunió amb Renfe, Adif i sindicats
El Govern, ha indicat, farà «tot el possible» per restablir tan aviat com sigui possible el servei. Per això, ha explicat, que des del Govern s'ha provocat una reunió amb Renfe, Adif i els sindicats i el mateix Departament per poder posar «punt final» a la situació.
Preguntat pel posicionament de SEMAF sobre les garanties de totes les mesures de seguretat Macias ha indicat que qui està en disposició de dir si es garanteixen o no és Adif, que, segons ell, «va ser molt contundent» i «ho va fer per escrit». Així, ha subratllat que tot i que no tenia per què fer-ho, el govern de la Generalitat va sol·licitar per escrit que es garantís, cosa que va fer el president d'Adif enviant una nota a la consellera.
Dit això, ha afegit, entenen la «preocupació» dels maquinistes i, per això, el Govern ha «provocat» la reunió amb les parts implicades, que es preveu que tingui lloc durant aquest matí. Segons ell, la trobada ha de permetre que «uns i altres puguin explicar les seves raons» i que, de cara a l'opinió pública, quedi «ben clar» que la seguretat està garantida, no hi ha servei i, per tant, s'exigirà «responsabilitats» per tot.
D'altra banda i mentre no hi hagi servei, ha dit, s'han establert alguns autocars de reforç i s'han augmentat «als màxims» els serveis de FGC i també es manté aixecada la barrera del peatge de la C-32.