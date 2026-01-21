Transport
El servei de Rodalies continuarà suspès més hores perquè segueixen fent una «inspecció exhaustiva»
A les 16.30 hores està prevista una nova reunió i es tornarà a valorar si es restableix o no la circulació
El servei de Rodalies continuarà suspès a totes les línies perquè Adif segueix fent una "revisió exhaustiva" de la infraestructura a totes les línies, segons ha indicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en roda de premsa després de la reunió del CECAT. A les 16.30 hores està prevista una nova reunió i serà llavors quan es tornarà a valorar si es restableix o no la circulació.
Paneque ha justificat que la suspensió es manté d'acord amb el mateix criteri que va portar a prendre la decisió inicialment: "el principi màxim de seguretat" d'usuaris i treballadors. D'altra banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat que no es tem per la vida de cap dels ferits greus en l'accident de l'R4 d'aquest dimarts a Gelida.