TRANSPORT
El servei de Rodalies de Catalunya, totalment suspès fins que es confirmi la «seguretat» a tota la xarxa
Renfe recomana «l'ús de mitjans de transport alternatius»
Tot el servei de Rodalies de Catalunya està suspès aquest dimecres i no circula cap tren. La xarxa estarà aturada fins que Adif verifiqui la «seguretat» de tota la infraestructura després del temporal Harry i dels dos accidents d'ahir el vespre, un dels quals, el de Gelida, va provocar un mort i 37 ferits, 5 de greus. Així ho va confirmar de matinada la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va indicar que el servei no es reprendrà fins que, en una reunió a partir de les 09.30 hores del matí, es comprovi que no hi ha alteracions a la infraestructura.
Renfe ha avisat per xarxes socials de la situació i recomana als usuaris «l'ús de mitjans de transport alternatius», però molts s'han assabentat de la situació un cop a la seva estació. Els usuaris es queixen de la manca de transport alternatiu, tot i que alguns intenten acudir als serveis de busos -si n'hi ha, pel seu destí, que no sempre és el cas-. Així mateix, hi ha qui s'intenta organitzar per anar conjuntament en cotxe.
L'alta velocitat funciona amb normalitat, tot i que en el cas del tram entre Barcelona i Madrid, hi ha uns 200 kilòmetres on la reducció està temporalment reduïda.
En l'accident de Gelida, un comboi de la línia R4 va xocar amb un mur esllavissat sobre la via i ha causat un mort i 37 ferits, 5 dels quals greus. Poc abans hi havia hagut un altre descarrilament a la línia RG1, entre Blanes i Maçanet, després que un tren impactés amb una pedra, sense ferits.
Els dos successos van provocar que Adif aturés tot el servei de Rodalies a Catalunya, i Paneque va confirmar que no es restablirà fins que la xarxa sigui segura.
Paneque va explicar que hi hauria «marxes blanques», viatges preventius de trens sense passatgers per fer proves de seguretat i comprovar si hi ha alteracions a les infraestructures.
En el cas de l'accident de Gelida, la consellera de Territori va afirmar que la «hipòtesi més factible» és la caiguda del mur a causa de les pluges, però va demanar esperar per veure «com avancen les investigacions».