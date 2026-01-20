Successos
Un mort i 37 ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció a la via a Gelida
El SEM ha mobilitzat 20 ambulàncies per atendre els afectats i els Bombers han enviat 38 dotacions
Una persona ha mort i 37 han resultat ferides -de les quals 4 greus- en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida (Alt Penedès). La víctima mortal és el maquinista del tren, segons ha informat Renfe. El cos sanitari ha mobilitzat 20 ambulàncies per atendre els afectats i els Bombers hi han enviat 38 dotacions amb 70 efectius. També hi ha un equip conjunt d'ambdós cossos d'emergències. Els Mossos han enviat una quinzena de dotacions policials, entre Unitats de Seguretat Ciutadana i ARRO. El 112 ha rebut 28 trucades. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat.
El sinistre ha tingut lloc entre Gelida i Sant Sadurní de Noia. Protecció Civil ha explicat que a les nou de la nit i dos minuts s'ha rebut l'avís al telèfon d'emergències 112 d'una col·lisió d'un tren amb passatge que anava de Calders a Barcelona a l'altura del punt quilomètric ferroviari 64. El tren circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. A conseqüència del xoc frontal amb el mur, el comboi hauria descarrilat. Adif ha informat, per la seva banda, que el mur s'ha desprès a causa del temporal.
Renfe ha explicat que ha calgut interrompre la circulació entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Gelida per la col·lisió i que tècnics d'aquesta companyia i d'Adif s'han desplaçat al lloc de la incidència. A més, s'han activat mitjans d'ajuda externa. Renfe parla de ferits de diferent consideració i l'alcalde de Gelida, Lluís Valls, ha indicat a Catalunya Ràdio que hi hauria quatre o cinc ferits greus. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera en el tram afectat.
Al lloc de l'accident s'hi han desplaçat operatius del SEM, Bombers, Mossos i Policies Locals. El balanç d'afectats ofert pels serveis sanitaris indica que hi ha hagut 1 mort, el maquinista, i 37 ferits, 4 dels quals greus. S'està gestionant el trasllat de les persones no ferides cap zona segura a les caves de Torelló per a la seva identificació posterior.
Els Bombers han explicat que han establert una zona de seguretat, han apuntalat el mur de contenció i el tren per estabilitzar-los i que han evacuat els ferits fora de la «zona calenta» per ser atesos pel SEM. També ha estat necessari excarcerar una de les persones que estava a l'interior del comboi. Alguns dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Moisès Broggi, al de Bellvitge i al de Vilafranca.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i la de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, s'han desplaçat fins a l'indret. També ho ha fet el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto,
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ingressat a l'hospital per una osteomielitis púbica, està seguint amb atenció i preocupació l'accident en contacte amb el conseller Dalmau i les conselleres Paneque i Parlon, desplaçades al lloc dels fets. També amb la consellera Pané.
Per la seva banda, el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha afirmat que el partit segueix «amb preocupació» l'evolució de l'accident i ha donat el condol «als familiars del maquinista mort» i tot el suport a les persones ferides. «Els catalans no ens mereixem aquest servei indigne de trens», ha reblat.