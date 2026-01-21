MOBILITAT
Renfe evita fer «cap previsió» horària sobre la represa del servei
Carmona diu que les marxes exploratòries d'Adif han detectat incidències puntuals derivades del temporal, com pedres o roques a Riudecanyes
Renfe ha evitat aquest matí de dimecres fer «cap previsió» horària sobre la represa del servei de Rodalies. El seu portaveu a Catalunya, Antonio Carmona, ha assegurat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que es recuperarà la circulació de trens quan hi hagi «total seguretat». Carmona ha assegurat que és «inviable» posar un servei alternatiu per substituir tota la xarxa de Rodalies i ha remarcat que Renfe està intentant informar per tots els canals disponibles.
El portaveu ha explicat que les marxes exploratòries que està fent Adif han permès detectar algunes incidències, com pedres o roques a la zona de Cervera i Calaf i a Riudecanyes. Carmona ha vinculat la situació al fort temporal que ha patit Catalunya els últims dies. Carmona ha destacat que ahir hi va haver la «coincidència de moltes situacions que poden comportar un risc» i que per això es va decidir fer les marxes lentes.
«El primer és la seguretat dels usuaris i dels nostres treballadors, estem totalment consternats», ha apuntat, en referència a la mort d'una persona que anava a la cabina del tren de l'R4 accidentat a Gelida.
Carmona ha explicat que hi ha hagut una incidència a primera hora amb la megafonia de les estacions, però que ja està solucionada.