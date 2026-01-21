ACCIDENT GELIDA
La víctima de l'accident de Gelida era un maquinista en pràctiques
L'home va néixer el 1998 i la seva família viu a Sevilla
La víctima de l'accident d'un tren de l'R4 a Gelida aquest dimarts al vespre és un maquinista en pràctiques que viatjava a la cabina, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La víctima hi anava amb el conductor titular i amb més aprenents, segons ha indicat el sotsinspector dels Bombers, Joan Rovira. La víctima és un home nascut el 1998 i la seva família viu a Sevilla, segons ha informat la policia catalana.
D'altra banda, Rovira ha indicat que la situació està «totalment estabilitzada» pel que fa a la intervenció dels Bombers a la zona de l'accident i ara els Mossos d'Esquadra continuaren les tasques d'investigació per determinar com es va produir l'accident.