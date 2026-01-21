Diari Més
Dignitat a les Vies exigeix «revisar urgentment» tota la xarxa ja que «ens hi estem jugant la vida»

La víctima de l'accident de Gelida era un maquinista en pràctiques

L'home va néixer el 1998 i la seva família viu a Sevilla

Imatge del tren accidentat a Gelida

ACNAgència de notícies

La víctima de l'accident d'un tren de l'R4 a Gelida aquest dimarts al vespre és un maquinista en pràctiques que viatjava a la cabina, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La víctima hi anava amb el conductor titular i amb més aprenents, segons ha indicat el sotsinspector dels Bombers, Joan Rovira. La víctima és un home nascut el 1998 i la seva família viu a Sevilla, segons ha informat la policia catalana. 

D'altra banda, Rovira ha indicat que la situació està «totalment estabilitzada» pel que fa a la intervenció dels Bombers a la zona de l'accident i ara els Mossos d'Esquadra continuaren les tasques d'investigació per determinar com es va produir l'accident.

