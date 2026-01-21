CARRETERES
Alerten de «possible inestabilitat» a l'AP-7 pel despreniment del mur que va causar l'accident de tren a Gelida
El carril més pròxim al mur està tallat, però ara per ara la resta de l'autopista es considera «apta» per al trànsit
Els Bombers alerten d'una situació de «possible inestabilitat» a l'AP-7 a Gelida (Alt Penedès), en el tram on va haver-hi el despreniment d'un mur de contenció de la mateixa autopista que va provocar l'accident de tren d'aquest dimarts.
El cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat Guillem Amorós ha detallat que el mur col·lapsat «recolza» actualment sobre el tren accidentat i que s'haurà de valorar com es comporta aquest talús un cop es retiri el vagó. Actualment, hi ha tallat un carril de l'autopista -el més pròxim al mur- i els Bombers asseguren que la resta de la via és «apta per al trànsit». Els Bombers han requerit al Ministeri de Transports i a ADIF una «avaluació conjunta» de la situació.
En aquest sentit, el portaveu dels Bombers ha avisat que caldrà «estar alerta» a la situació del mur un cop es retiri el vagó per analitzar «com actua sobre el terreny». Amorós, a més, ha recordat que en aquest tram, l'AP-7 concentra un elevat trànsit de vehicles pesants.
Serà a partir de la retirada del tren, doncs, quan es podrà avaluar «si la carretera és segura o no» en la seva totalitat. Actualment, només hi ha un carril tallat, perquè és el que es considera que podria tenir una «possible afectació», mentre que la resta es consideren segurs.
Durant aquest dimecres al matí, els Bombers també han fet tasques d'estabilització del tren, ja que la situació després de l'accident era «precària i inestable» per permetre als investigadors treballar amb garanties. Des de dos quarts d'onze del matí, els Mossos d'Esquadra han pogut accedir a la zona.
El cap dels Mossos a Sant Sadurní d'Anoia, Eduard Baca, ha detallat que fins al lloc s'han desplaçat els investigadors de la Regió Metropolitana Sud i de l'àrea central de transports dels Mossos per intentar esbrinar les causes concretes de l'accident.
A banda del treball sobre el terreny, tindran un paper clau els testimonis dels maquinistes, per poder determinar «si el mur cau per conseqüència del pas del tren o el mur ja havia caigut». Com en el cas de l'AP-7, Baca admet que la represa de la circulació ferroviària dependrà també de l'afectació final al mur.
Quan acabin aquestes tasques es procedirà a la retirada del tren, però cap dels cossos de seguretat ha pogut determinar quant de temps es poden allargar els treballs.