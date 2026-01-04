Meteorologia
Protecció Civil rebaixa la previsió d'intensitat de neu però manté l'alerta per fred intens i nevades a cotes baixes
Demana prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior
Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Neucat davant l'arribada d'un episodi de fred intens que s'allargarà entre quatre i cinc dies i que pot anar acompanyat de nevades a cotes baixes en punts locals del territori, amb gruixos que no superarien els quatre o cinc centímetres.
Les previsions apunten a nevades febles al nord-est del país, especialment al litoral de Barcelona, Girona i la Catalunya Central, així com emblanquinades a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona.
Camp de Tarragona
Mapa de neu a Tarragona: els municipis en alerta aquest diumenge i dilluns
Marta Omella
Tot i que el Servei Meteorològic de Catalunya ha rebaixat la intensitat de les precipitacions previstes, fan una crida a la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure davant el fred, les possibles nevades i el risc de gelades.
Aquest diumenge s'ha reunit el comitè tècnic del pla Neucat per analitzar la situació meteorològica i comprovar el grau de preparació dels diferents serveis implicats. En declaracions als mitjans, la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha aclarit que la rebaixa en la previsió de neu no significa que desaparegui el risc de nevades. «Esperem alguna nevada a cotes baixes, tot i que amb menys probabilitat que en les previsions inicials», ha assenyalat.
Les precipitacions, que poden ser tant en forma de pluja com de neu segons la zona, s'esperen sobretot per aquest vespre i dilluns. Tot i això, l'element més destacat de l'episodi serà el fred intens. Les temperatures mínimes podrien situar-se al voltant dels 0 graus al litoral, entre -3 i -8 graus a les zones prelitorals i interiors, i entre -8 i -12 graus al Pirineu. Davant d'aquest escenari, es recomana anar ben equipats, planificar amb antelació les activitats a l'exterior i extremar la precaució en els desplaçaments.
Prudència en els desplaçaments
El Servei Català de Trànsit posa especial atenció en el risc de glaçades, especialment en carreteres secundàries i en eixos com la C-25, la C-26 i la N-260 al Pirineu, tot i que, de moment, no es preveuen restriccions generals de circulació.
Protecció Civil remarca la importància d'informar-se de l'evolució meteorològica i de l'estat de les carreteres abans de desplaçar-se, especialment en un context en què la mobilitat pot quedar afectada de manera puntual per neu o gel.
En aquest sentit, adverteix que demà serà un dia meteorològicament advers, amb vent, fred, neu i mala mar, i recomana, sempre que sigui possible, avançar o reorganitzar els desplaçaments i limitar les activitats a l’exterior.
Fort onatge a l'Empordà
L'episodi de fred intens anirà acompanyat de fort onatge a l'Empordà, especialment al Baix Empordà, així com ratxes de vent fortes a l'extrem nord del país. Les autoritats demanen extremar la vigilància en activitats properes al litoral, especialment en una zona que ja va quedar molt castigada pel temporal de Nadal.