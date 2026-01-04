Meteorologia
Mapa de neu a Tarragona: els municipis en alerta aquest diumenge i dilluns
El Meteocat activa l’alerta groga per neu a diverses comarques de la demarcació a causa de la borrasca Francis
La massa d'aire fred de la borrasca Francis podria deixar neu en diversos punts de Tarragona aquest diumenge i dilluns. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta groga per risc moderat (1/6) aquest diumenge a la tarda a les comarques del Priorat, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Montsià, i la Terra Alta. La cota de neu se situarà al voltant dels 200 metres, tot i que localment podrà veure's nevar a qualsevol cota.
Dilluns al matí, en canvi, l'alerta s'estendrà també a les comarques del Baix Camp, la Conca de Barberà, i l'Alt Camp, deixant gairebé tota la demarcació sota avís moderat, amb un perill de 2 sobre 6. Tot i que el Tarragonès i el Baix Penedès no s'inclouen en l'alerta, també existeix la possibilitat que hi nevi.
Dilluns es preveu que la cota de neu se situï al voltant dels 200 metres a l'oest de la depressió Central i al terç sud, tot i que localment podrà veure's nevar a qualsevol cota en aquests sectors. A la resta, la cota se situarà entorn dels 400 metres, si bé a partir de migdia pujarà fins als 600 metres.
A partir de dilluns a la tarda l'alerta desapareix a la demarcació, però es manté en diverses comarques de Catalunya. Dimarts, tot i que es preveu un dia assolellat, el Meteocat activarà l'avís per fred, que afectarà el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà i l'Alt Camp.