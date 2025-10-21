Viral
La presó a una hora de Tarragona que pots visitar gratis: accés lliure i una història que deixa empremta
La visita permet recórrer els seus passadissos, entrar en antigues cel·les i conèixer el passat d’aquesta presó
A poc més d’una hora de Tarragona es troba l’antiga presó de La Model, ubicada al barri de l’Esquerra de l'Eixample, concretament al carrer d’Entença. Aquesta presó va tancar les seves portes com a centre penitenciari l’any 2017 i, en aquests moments, s’obre al públic per a visites gratuïtes, tant lliures com guiades.
Des de fa temps, l’Ajuntament de Barcelona va habilitar un programa de visites lliures sense reserva que permeten recórrer l’espaiós recinte de l’antiga presó els divendres, dissabtes i diumenges. Els horaris actuals són els següents: divendres de 16:00 a 18:00 h, dissabtes de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 18:00 h i diumenges de 10:00 a 14:00 h.
Per a aquells que busquen una experiència més profunda, La Model també ofereix visites guiades gratuïtes per al públic general. Aquestes inclouen un recorregut per espais clau com l’administració, els patis, galeries de reclusos i el panòptic central de l’edifici. Les places requereixen reserva prèvia i la durada aproximada és d’una hora.
La història del complex no és menor. Construït entre 1881 i 1904 segons els principis del panòptic, va ser considerat en el seu dia un referent penitenciari. Al llarg del segle XX va viure motins, reformes, ampliacions i el pas de milers d’interns, fins que finalment va deixar d’operar com a presó per convertir-se en espai de memòria.
Des de Tarragona, la visita es converteix en una escapada accessible i interessant. A una hora amb cotxe o amb tren, La Model permet als visitants conèixer no només una estructura arquitectònica singular, sinó també endinsar-se en la història del sistema carcerari, la transformació social i urbana de Barcelona i el debat sobre memòria i llibertats.
A més, el recinte acull exposicions temporals, activitats educatives i debats públics que busquen fomentar la reflexió sobre els drets humans i la convivència social, consolidant-se com un espai obert i actiu més enllà de la seva funció original.