Élite Taxi convoca una aturada del servei i una manifestació dimarts contra l'acord del Barça amb Uber
La protesta coincidirà amb el partit de futbol contra l'Olympiakos
Élite Taxi ha convocat per a dimarts a la tarda una aturada i una manifestació contra l'acord del FC Barcelona amb l'empresa Uber, a la qual acusa d'actuar «fora de la llei» i explotar treballadors.
La protesta coincidirà amb el partit de futbol que enfronta el Barça amb l'Olympiakos. L'organització crida els taxistes a mobilitzar-se des de la plaça d'Espanya i l'avinguda de Maria Cristina en dues columnes.
La primera acabarà el recorregut davant de les oficines del Barça al districte de les Corts amb l'objectiu de «col·lapsar tota la zona rodejant el Camp Nou», admet Élite Taxi.
La segona es dirigirà a l'Estadi Olímpic per repetir l'acció. La marxa anirà acompanyada d'una aturada del servei de les 17.00 a les 22.00 hores.