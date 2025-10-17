Serveis
Élite Taxi carrega contra l’àrea única prevista al Baix Penedès
Anuncien mobilitzacions després de trobar-se amb el sector
L’organització sindical Élite Taxi Catalunya ha anunciat la seva oposició frontal a la creació de l’Àrea de Prestació Conjunta (APC) o demarcació única del taxi al Baix Penedès, aprovada recentment pel Consell Comarcal en el darrer Consell d’Alcaldes. Segons el sindicat, la mesura s’ha pres «sense comptar amb els professionals que realment treballen al carrer» i podria afavorir «empreses vinculades a flotes de VTC i taxis que operen de manera irregular».
En un comunicat difós aquest dimecres, Élite Taxi Catalunya denuncia la «competència deslleial» dels anomenats taxis fantasma —vehicles amb llicència en municipis petits que treballarien fora del seu àmbit— i adverteix que «no permetrà que es faci servir una APC per blanquejar pràctiques il·legals». L’organització afirma que la creació d’aquesta demarcació pot posar en risc «el pa de moltes famílies» i anuncia que «defensarà amb determinació» els taxistes del Vendrell i de tota la comarca.
Élite Taxi Catalunya convocarà la setmana vinent una assemblea oberta amb els professionals per decidir de manera col·lectiva les accions a emprendre.